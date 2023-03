Ben Arfa obtient la condamnation du PSG en appel 

L'ancien joueur du Paris SG Hatem Ben Arfa a obtenu en appel la condamnation de son ex-club, notamment pour harcèlement moral, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier, confirmant une information du quotidien L'Équipe.



Débouté en première instance, Ben Arfa a obtenu le 1er mars une décision favorable de la cour d'appel de Paris, qui a condamné le PSG à verser au joueur un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, selon la même source.



La cour a également condamné le club parisien a verser 75.000 euros au joueur de 36 ans au titre de la prime éthique, et un peu plus de 27.400 euros en rappels de salaire.



Selon L'Équipe, Ben Arfa réclamait 7,7 millions d'euros à son ancien club, qui l'avait mis à l'écart à partir du printemps 2017, jusqu'à la fin de son contrat en juin 2018. Hatem Ben Arfa, qui compte 15 sélections en équipe de France, est libre de tout contrat depuis l'été 2022.