Ben Affleck regrette son divorce

Après 13 ans de mariage, Ben Affleck et Jennifer Garner ont officiellement divorcé en 2018, après avoir annoncé leur séparation trois ans plus tôt. Leur relation, marquée par les histoires d’adultère de la star de Will Hunting et son addiction à l’alcool, aura entre-temps fait couler beaucoup d’encre et pour l’acteur, cet échec reste difficile à digérer. Dans un entretien pour le New York Times, celui qui était encore récemment l’interprète de Batman a révélé que la fin de son mariage est son «plus grand regret».

«La honte est toxique. Il n’y a rien de positif qui ressort de la honte. Tout ce qui en sort, c’est ce sentiment toxique et hideux de haine de soi», a-t-il expliqué.

Ben Affleck revient aussi sur la longue descente aux enfers provoquée par la bouteille, qui, selon lui, a contribué à ce divorce. «J’ai bu relativement normalement pendant très longtemps. Mais ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus à mesure que mon mariage battait de l’aile, en 2015, 2016. Et le fait de boire, évidemment, a créé encore plus de problèmes de couple », a-t-il confié.

Depuis, l’acteur a fait deux passages en cure de désintoxication, en 2017 et 2018, et semble aujourd’hui déterminé à aller de l’avant, malgré une rechute à l’automne dernier. «J’ai fait des erreurs. J’ai clairement fait des choses que je regrette. Mais il faut se relever, apprendre de ses erreurs, apprendre encore et essayer d’avancer», a-t-il conclu.