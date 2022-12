Bel Canto Ensemble ouvre son concert par un hommage aux Lions de l’Atlas

Actualité sportive mondiale oblige, Bel Canto Ensemble a décidé d’ouvrir son concert, dimanche 11 décembre, au Théâtre du consulat général d’Italie de Casablanca, par un vibrant hommage aux Lions de l’Atlas dont les exploits au Mondial 2022 ont séduit aussi bien les musiciens du groupe que la communauté italienne au Maroc très présente ce soir-là.



Le Groupe de Chambre italien a ainsi exceptionnellement consacré ses premières notes à l’interprétation de l’hymne national marocain, en témoignage de son soutien à la sélection marocaine, après sa qualification en demi-finale au Qatar, et de son amour pour le Maroc dont il foulait une nouvelle fois le sol. Un bel hommage rendu, à cette même occasion, au peuple marocain en général qui lui a toujours réservé un bel accueil, à chacune de ses prestations.



A la demande de Bel Canto Ensemble, « le concert de ce soir va s’ouvrir par l’hymne national marocain. Le groupe a ainsi souhaité partager la joie des Marocains suite à la victoire de ce week-end de l’équipe nationale au Mondial », avait un peu plus tôt pris le soin d’annoncer Marina Sganga Menjour, présidente de l’Association culturelle Danté Alighieri de Casablanca, sous les applaudissements nourris d’un public cosmopolite venu nombreux ce soir-là. Un joli clin d’œil aux Lions de l’Atlas qui, rappelons-le, affrontent ce mercredi les poulains de Didier Deschamps.



Précisons que l’ensemble a interprété par la suite l’hymne national italien également très applaudi ce soir-là.



« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir reprendre aujourd’hui une de nos vieilles habitudes qui nous a manqué durant ces deux dernières années de pandémie et qui est le Concert de Noël », avait déclaré la plus Marocaine des Italiens avant de céder la scène aux artistes pour un magnifique spectacle d’environ 1h20.



Comme l’avait également annoncé la présidente de l’Association culturelle italienne, le programme de ce soir-là comprenait des morceaux instrumentaux de célèbres compositeurs italiens du XIXème siècle et des extraits de leurs opéras les plus fameux tels que « La Traviata » de Giuseppe Verdi, « L’elisir d’amore » de Gaetano Donizetti, « la Cenerentola » de Gioacchino Rossini ».



Et c’est justement par des morceaux instrumentaux que le groupe Bel Canto annonça la couleur de cette soirée, avant d’enchaîner avec une prestation très élevée de Rosaria Buscemi et Michele Bruno.



Des sonorités et des compositions magnifiquement interprétées dans une salle comble et devant un public habitué aux prestations du groupe italien qui jouait devant un public conquis d’avance.



Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les ovations ont maintes fois bouclé les prestations de deux musiciens qui, individuellement et en duo, ont égayé les mélomanes par une prestance et des voix d’une grande beauté.



Composé de Rosaria Buscemi (soprano), Michele Bruno (basse), Ivan Nardelli (clarinette), Massimo Celiberto (cor) et d’Alessandro Vuono (piano), Bel Canto Ensemble est considéré comme l’un des groupes de Chambres italien les plus actifs sur la scène internationale.



Il faut dire que l’ensemble italien a soigneusement su construire sa réputation au fil des ans et des spectacles. Depuis une décennie, il n’a cessé de récolter de grands succès poursuivant avec une certaine détermination et un dévouement sans pareil « son projet de promotion de la culture musicale italienne dans le monde et notamment des opéras, un genre qui est né et s’est développé en Italie», a rappelé la présidente de l’Association culturelle italienne.



Il est à préciser que cette soirée, organisée par le consulat général d’Italie à Casablanca et le Centre culturel Danté Alighieri de Casablanca, a été marquée par la présence de nombreux invités dont le consul général de France à Casablanca.



Soulignons enfin que la soirée s’est achevée par des chants de Noël interprétés dans leur version italienne, l’occasion pour Mme Marina Sganga Menjour de souhaiter « une bonne année 2023, pleine de joie, de bien-être et surtout de santé » au public visiblement très ravi d’avoir pris part à ce grand gala lyrique.



Alain Bouithy