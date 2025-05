Beau match de gala entre le Wydad et FC Séville

Le Wydad de Casablanca (WAC) a perdu face au FC Séville par 1 but à 0, mardi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match amical.

L'unique réalisation de la rencontre a été signée Peque Fernandez (50è).



Avant ce match, un hommage a été rendu au gardien de but de l'équipe nationale et ancien gardien du FC Séville, Yassine Bounou, qui a contribué aux gloires des Sévillans ces dernières années.



La rencontre, disputée dans un stade archi-comble, a été l'occasion pour le WAC de peaufiner ses armes en prévision de sa participation au Mondial des clubs de la FIFA qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet prochains aux Etats-Unis. Le Wydad Casablanca représentera l’Afrique lors de cette compétition après avoir remporté la Ligue des Champions de la CAF en 2022.



Le WAC, qui a terminé à la 3è place de la Botola Pro D1, décrochant ainsi son billet de participation à la Coupe de la Confédération africaine de football, évoluera dans le groupe G du Mondial des clubs. Cette poule comprend, outre les Rouge et blanc, le club anglais de Manchester City, Al Ain FC des Emirats arabes unis et les Italiens du Juventus FC.



Le Wydad, qui a renforcé ses rangs avec l'arrivée notamment de Nordin Amrabat et du Burkinabè Aziz Ki, disputera un second match amical, le 31 courant (17h00), devant le club portugais du FC Porto.