Beachvolley : La sélection marocaine sacrée championne d'Afrique

La sélection marocaine féminine des moins de 21 ans de beach-volley a remporté le championnat d'Afrique de la discipline, en battant son homologue du Nigeria, mercredi en finale disputée à Casablanca.



Composée des sœurs Aida et Carmen Mzouak, la sélection marocaine s'est imposée par deux sets à un (13-21, 21-15 et 18-16).



Le Nigeria s'est adjugé l'argent, tandis que la Gambie a décroché le bronze.

La sélection marocaine B, constituée de Imane Fakhr et Fatima Zahra Bouissfi, a occupé la 4è place après sa défaite face à la Gambie (23-25, 20-22).



La sélection marocaine féminine U21 avait assuré sa qualification pour le championnat du monde de beachvolley, prévu l'année prochaine en Thaïlande, après sa victoire en quart de finale face à l'Egypte.