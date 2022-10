Beach-soccer: Défaite en amical de l’EN à Dakar

L'équipe nationale marocaine de Beach-soccer a été battue par une sélection de joueurs sénégalais (Yoff et Kawasara) par 2-3 dans un match amical, disputé, samedi à Dakar, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la discipline prévue du 21 au 28 octobre au Mozambique.



C'est la première défaite de l'équipe marocaine de la plage dans le cadre de sa préparation pour cette compétition continentale à Dakar entamée lundi dernier.



Les Marocains, dirigés par le Sénégalais Omar Ngala Sylla, avaient battu dans leur premier match de préparation l'équipe locale de Yoff, un club du championnat de première division du Sénégal, par 5-3.



La sélection nationale s'est aussi imposée contre l'équipe APLN (Amicale des Pratiquants Sportifs du Littoral Nord), dans un match amical, disputé jeudi à Dakar, par 4-3.



Le Maroc qui est logé dans le groupe A du premier tour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, évoluera dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, du Malawi, qui va prendre part à sa première CAN et du Nigeria, médaillé de bronze en 2015 et finaliste en 2016 et 2018.



La CAN-2022 de Beach-soccer se déroulera du 21 au 28 octobre prochain au Mozambique.

Le pays organisateur est vice-champion en titre et avait pris part à la Coupe du Monde 2021 en Russie.