Battu par Man United, Chelsea sous haute pression

Chelsea voit le podium s'éloigner et sa place en Ligue des champions menacée après une défaite (2-0) contre Manchester United qui revient à trois points des Blues, lundi, après la 26e journée de Premier League.

Avec 41 points, Chelsea compte désormais 9 longueurs de retard sur Leicester 3e, mais regarde surtout derrière où Tottenham (5e) est revenu à un point, Sheffield United à 2 et Manchester United à 3. Même si la 5e place pourrait être qualificative pour la C1, si l'exclusion de Manchester City des compétitions européennes pour violation du fair-play financier est maintenue, les Blues vont devoir cravacher jusqu'au bout.

Les Londoniens ont prolongé leurs mauvaises habitudes à domicile en concédant une 5e défaite à Stamford Bridge cette saison pour autant de victoires et 3 nuls, alors que Manchester United, seule équipe à avoir accroché cette saison Liverpool en championnat, a confirmé sa capacité à prendre des points contre les gros.

Privés de Tammy Abraham au coup d'envoi et, après 10 minutes de jeu, de N'Golo Kanté, sorti en boitant, les hommes de Frank Lampard ont mis beaucoup d'énergie mais pas assez de qualité dans ce match. Ils n'ont ainsi cadré qu'un seul tir sur 16, ratant une grosse occasion en première période à 0-0 par Michy Batshuayi (26e), préféré jusqu'à la 68e minute à Olivier Giroud en pointe.

Chelsea râlera sans doute contre la VAR pour trois décisions majeures et il aura raison pour deux d'entre elles. D'abord sur un carton rouge qui n'a pas été donné pour un coup de Harry Maguire dans l'entrejambe de Batshuayi (22e) et ensuite sur l'annulation de l'égalisation à 1-1 de Kurt Zouma à la 55e pour une poussette de Cesar Azpilicueta sur un adversaire, alors qu'il avait lui même été poussé dans le dos par Fred. La troisième décision, l'annulation d'un joli but d'une tête plongeante d'Olivier Giroud, huit minutes après son entrée, qui les aurait remis à un but des Red Devils.

Manchester aura, lui, été d'un réalisme clinique, marquant sur ses deux premiers tirs cadrés (sur 3). Deux coups de tête aussi beaux que différents: le premier décroisé et tout en toucher par Anthony Martial juste avant la pause, après un bon travail d'Aaron Wan-Bissaka sur la droite (1-0, 45e), le second un véritable "coup de casque" de Harry Maguire sur un corner de Bruno Fernandes (2-0, 66e). De quoi rendre la fin de saison passionnante, alors que le titre semble joué depuis un moment.