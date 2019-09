Basketball: TIBU Maroc lance un nouveau programme ciblant 54.000 élèves

TIBU Maroc, association de jeunes passionnés de basketball, a lancé, samedi à Casablanca, "Education Through Basketball" (ETB), un programme s'appuyant sur le basketball comme moyen d'éducation ayant comme cible 54.000 élèves dans 120 écolessur lestrois prochaines années. Initiée en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et l’Initiative nationale du développement humain, ETB est une méthode pédagogique conçue et développée par TIBU Maroc et qui repose sur le basketball pour l’apprentissage des habiletés de vie et le développement des compétences motrices des élèves des écoles primaires publiques, a souligné l'association lors de la 2ème édition de sa rencontre avec la presse, intitulée "Sa7afa La3ba Basket". Ce programme repose sur une approche globale qui gravite autour du jeune, son entourage et son école. Ils'agit aussi de favoriser l’accessibilité permanente à une activité physique permettant à l’élève une éducation positive, la réussite éducative et le développement durable. S'exprimant à cette occasion, le président fondateur de TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat, a mis en avant la force du sport pour permettre à la jeunesse marocaine et africaine de s'exprimer, d’être utile pour ellemême et pour son pays, ajoutant que le sport favorise l'estime de soi, l’égalité des chances et le leadership. "Nous voulonssensibiliser les acteurs et les décideurs afin de favoriser l’accès au sport pour tous car ce dernier est un droit fondamental", a-t-il réitéré, rappelant la vision stratégique de TIBU qui repose sur, l’empowerement des jeunes et des filles à travers le sport, l’éducation des enfants et leur entourage à travers le basket, l’employabilité des jeunes en situation de NEET (ni à l'emploi, ni en enseignement, ni en formation) par le sport et l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs sportifs grâce à l'entrepreneuriat social et sportif. Poursa part, le directeur de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, s'est félicité du bilan positif du partenariat avec TIBU Maroc, notant que les écoles relavant de la région sont ouvertes pour abriter des expériences pilotes avec l'association y compris dans les zones les plus reculées. Le sport est un véritable levier de développent, a insisté le responsable, notant qu'il permet l'acquisition des compétences transversales et "life skills" dans le cadre d'un processus qui devrait débuter dès la phase du préscolaire. TIBU Maroc a fait part de son intention de passer de 17 à 52 centres d'ici fin 2021, notant que Dakhla, Midelt, El Jadida, Nouacceur, Derb Ghalef à Casablanca et Agadir vont avoir leurs centres TIBU, focaliséssur la formation des jeunes en basketball à partir du mois d’octobre prochain. En outre, la 1ère promotion de l’initiative Intilaqa, premier programme d’employabilité des jeunes (18 à 25 ans) en situation de NEET par le sport va démarrer à partir du 7 octobre, a faitsavoir l’association, notant que des modules et ateliers certifiés sont prévus sur le coaching sportif, l’apprentissage du français et l’anglais, la maîtrise des outils Microsoft, l’utilisation des réseaux sociaux, l’initiation au leadership relationnel ainsi que des séminaires sur l'entrepreneuriat social et sportif et le management des associations sportives. Les jeunes vont avoir également la possibilité d’avoir des expériences professionnelles et des ateliers visant leur employabilité dans les structures d’éducation par le sport ou les industries sportives. Elle prévoit aussi le lancement du premier incubateur d'entrepreneuriat social et sportif au Maroc, qui a pour mission de créer un lien entre l’emploi des jeunes et l’esprit entrepreneurial par le sport. A travers cet incubateur intitulé "Sports Social Business Lab", elle accompagnera activement les jeunes porteurs d’idées et projets afin qu’ils puissent lancer des startups et des projets répondant à des problématiques sociales à travers le sport. D'autres programmes visant le renforcement des jeunes et des filles par le sportsont aussi prévus, en l’occurrence, 3x3 National Basketball Championship (un championnat national de la nouvelle discipline olympique Basket à 3), TEAMS PRO Basketball Camp (un camp professionnel de Basket de jeunes âgés entre 14 et 17 ans), basket f’Douar. Créée en 2010, l'association compte aujourd’hui la première académie de basketball au Maroc, une école de basket pour les jeunes à mobilité réduite et 17 centres pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives au cœur des écoles primaires situées dans des quartiers prioritaires de la politique de 7 régions et de 13 villes du Royaume.