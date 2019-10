Basketball : Les favoris s’en tirent à bon compte au championnat arabe

La fête continue dans la salle Fathallah Bouazzaoui à Salé pour le compte de la quatrième journée de la 32ème édition du championnat arabe des clubs champions de basketball. Aucune surprise n’a été enregistrée puisque tous les favoris ont composté prématurément leurs tickets pour les quarts de finale.

Ainsi l’Union d’Alexandrie a battu l’AS FAR sur la marque sans appel de 102/59, alors que Rayane du Qatar s’est incliné devant le club de Beirut 63/73. De son côté, le club de Monastir de Tunisie a dominé de la tête et des épaules son homologue soudanais d’Almani sur le score de 98/63. Quant au club d’Aljazira d’Egypte, il n’a fait qu’une bouchée d’Al Ahly Sedab d’Amman de Jordanie, scellant le sort de cette partie sur le score américain de 116/62.

Le second représentant du basketball national dans ce championnat arabe, l’ASS, devait affronter hier les Algériens de Staouéli et bouclera ses matches du premier tour ce samedi devant le club libyen d’Al Ahly de Tripoli.

Pour sa part, l’AS FAR aura l’occasion de sauver l’honneur et de s’octroyer les points de la victoire devant les Soudanais d’Almani.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le championnat arabe fera relâche lundi pour reprendre du service mardi prochain avec les quarts de finale où l’on s’attend à ce que les choses sérieuses commencent.