Basket Africa League 2024. Le FUS en quête du premier sacre marocain

Les Play-offs de la 4ème édition de la Basketball Africa League (BAL) 2024 devaient démarrer vendredi à Kigali au Rwanda avec la participation de 8 équipes, dont le Fath Union Sports (FUS) de Rabat, qui vise le premier titre pour le Maroc dans cette compétition continentale.



Les Rbatis se sont qualifiés à cette édition 2024 de la BAL après s'être illustrés dans les phases éliminatoires, notamment lors de la Conférence de Kalahari, qui s'est déroulée en mars dernier à Johannesburg, où le FUS avait dominé le classement face à des géants du continent, tels que Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et Petro Atletico (Angola).



Le représentant du basketball marocain à la BAL 2024, qui se tient du 24 mai au 1er juin à la "BK Arena" de Kigali, entamera la compétition en affrontant le tenant du titre Al Ahly d'Egypte.



Les joueurs du FUS sont conscients que pour décrocher le titre, une victoire sur le géant égyptien est indispensable, afin d'affronter en quarts le perdant du match entre Al Ahly libyen et Cape Town Tigers.



Les Rbatis devront faire montre du même jeu collectif et de la même combativité dont ils ont fait preuve lors des phases éliminatoires s'ils veulent couronner leur parcours exceptionnel d'un titre continental, d’autant que la concurrence va être très rude entre les 8 équipes participant à ce championnat.



En plus du club marocain, cette BAL 2024 connaît la participation de Petro Atletico (Angola), Al Ahly (Egypte), Al Ahly (Libye), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie).



Samedi, le club sénégalais de l'AS Douanes jouera contre Rivers Hoopers du Nigeria, tandis que Petro Atletico (Angola) défiera le club tunisien de l'US Monastir.

Les rencontres des quarts de finale se joueront les 26 et 27 mai, tandis que les demies-finales auront lieu le 29 du même mois. La finale de la compétition se jouera, quant à elle, le 1er juin.



Un total de 12 équipes africaines ont pris part à la BAL 2024, qui s'est déroulée sous forme de 3 conférences (Kalahari, Nile et Sahara), réunissant 4 clubs, dont chacun affronte les 3 autres à deux reprises. Les deux meilleurs clubs de chaque conférence, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se sont qualifiés pour cette 4ème édition à Kigali.