Barcelone se tire du piège intériste

Le "Barça" s'est tiré du piège tendu par l'Inter Milan (2-1) grâce à un doublé de Luis Suarez (58e, 84e) mercredi lors de la 2e journée de Ligue des champions pendant que Liverpool s'est fait peur contre Salzbourg (4-3) après avoir mené 3-0.

Naples s'était offert le scalp du champion d'Europe en titre, Liverpool (2-0), lors de son premier match de C1. Mais les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas trouvé la faille sur la pelouse de Genk (0-0) -pourtant martyrisé lors de ses débuts à Salzbourg (6-2)- et raté une occasion de creuser l'écart en tête du classement. Les "Reds" en ont profité pour revenir à une longueur des Napolitains, grâce à leur succès à Anfield contre Salzbourg (4-3) lors d'une soirée folle. Des buts de Mané (9e), Robertson (25e) et Salah (36e) leur ont permis de mener 3-0, mais le champion d'Autriche a réussi une "remontada" grâce à Hwang Hee-chan (39e), Takumino Minamino (56e) et le jeune attaquant norvégien Erling Braut Haaland (60e), déjà auteur d'un triplé lors de la première journée. Salah a pris les choses en main pour libérer les tenants du titre grâce à un but de "renard des surfaces".

Quinze jours après avoir été bousculé par le Borussia Dortmund (0-0), le Barça s'est réveillé au Nou Camp face à l'Inter Milan, privé de Romelu Lukaku. Le leader de la Serie A (6 victoires en 6 matches) a rapidement ouvert le score grâce à Lautaro Martinez (3e). L'attaquant argentin s'est joué du marquage de Clément Lenglet pour tromper Marc-André Ter Stegen d'un tir croisé. Mais les Intéristes n'ont pas tenu le choc face aux Catalans renforcés par Lionel Messi, remis d'une élongation. C'est cependant Luis Suarez qui s'est illustré avec un doublé. Le Slavia Prague, qui avait frôlé l'exploit à San Siro avant d'être rejoint dans le temps additionnel, a lui subi la loi sur ses terres du Borussia (2-0). Le club de la Ruhr s'est imposé grâce à un doublé d'Achraf Hakimi (35e, 89e). Le polyvalent latéral hispano-marocain, prêté par le Real Madrid, a d'abord conclu un sprint de 50 mètres côté droit d'une frappe puissante après avoir "enrhumé" un défenseur et le gardien adverses. Bien lancé par Julian Brandt, il a récidivé en solitaire, en remontant la moitié de terrain côté gauche.

Lyon, qui restait sur sept matches sans victoires, toutes compétitions confondues, a renoué avec le succès en surprenant Leipzig dans la Saxe (2-0). Memphis Depay (11e) et Martin Terrier (65e) ont fait vivre une belle soirée à l'OL qui est au coude à coude en haut du classement (4 points) avec le Zenit Saint-Pétersbourg qui a infligé une deuxième défaite au Benfica Lisbonne (3-1), dernier avec un zéro pointé. La pépite iranienne du Zenit, Azmoun, déjà buteur lors de la première journée, a encore marqué.

Et un, et deux et trois-zéro! C'est le tarif syndical infligé par l'Ajax Amsterdam à ses adversaires. Après Lille, le club néerlandais a surclassé Valence sur ses terres (3-0) et caracole en tête de son groupe. Battu par le club espagnol à Londres (1-0) en ouverture, Chelsea a ouvert son compteur en venant à bout de Lille (2-1), en France, grâce à des buts signés Abraham et Willian.