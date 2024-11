Barcelone battu par la Real Sociedad

Barcelone a connu dimanche sa deuxième défaite de la saison face à la Real Sociedad qui a gagné chez elle 1-0 lors de 13e journée de Liga alors que l'Atlético Madrid a assuré en allant gagner à Majorque sur le même score.



Les Catalans, qui restent leaders avec six points d'avance sur le Real Madrid (avec un match de plus), ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker.



Privé de Lamine Yamal, blessé et qui a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n'a pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créé de nombreuses occasions et remontent à la 8e place.



C'est pourtant Robert Lewandowski qui a ouvert le score à la 13e minute mais son but a été refusé pour hors-jeu d'un tout petit bout de pied.

"C'était la mauvaise décision assurément mais nous devons l'accepter", a déploré Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, après le match. "L'arbitre, ce n'était pas de sa faute, l'erreur est humaine mais aujourd'hui c'était une grosse erreur".



Si ses joueurs maintenaient une forte pression dans la première demi-heure, la Real Sociedad lançait crânement des contres aboutissant à des situations dangereuses, comme ce coup franc à la limite de la surface à la 28e minute détourné au-dessus de sa cage en corner par Inaki Peña.



La récompense arrivait avec un but de Sheraldo Becker (33e) qui plaçait une accélération foudroyante sur une passe de Luka Sucic et trompait le portier catalan après avoir mis sa défense dans le vent.



Le match s'accélérait, avec une équipe de Barcelone perdant de sa superbe alors que ses adversaires prenaient confiance même si leur jeu restait parfois brouillon, avec notamment une superbe occasion manquée par Mikel Oyarzabal juste avant la pause.



Tout cela sous le regard de Yamal, absent du terrain en raison d'une douleur à la cheville, qu'il traînait depuis le match de mercredi contre l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions.



A la reprise, le capitaine de Barcelone Frenkie de Jong, touché au mollet en première période, cédait sa place à Dani Olmo. Les joueurs de la Real Sociedad ne relâchaient pas la pression avec deux belles occasions successives de Oyarzabal et Becker dont le ballon passait juste à côté du but adverse alors que Peña était pris à contrepied.

Le feu était à la défense du Barça alors que son attaque multipliait les imprécisions tout en se heurtant à une muraille devant le but d'Alex Remiro.



Lewandowski n'arrivait pas à desserrer l'étau qui l'enserrait à chaque prise de balle et Peña était forcé à des sorties loin de sa surface, notamment à la 75e pour contrer l'Islandais Oskarsson, complètement démarqué dans le camp catalan.



Plus tôt dimanche, l'Atlético Madrid a battu Majorque 1-0 et se retrouve 3e à 7 points du leader Barcelone. Le Betis Séville a lui arraché le match nul contre le Celta Vigo, d'une tête au bout du temps additionnel (2-2). Le Betis (6e) garde ses distances avec le Celta (9e).

Samedi, le Real Madrid, qui restait sur deux défaites à domicile, s'était rassuré en battant chez lui Osasuna (4-0).