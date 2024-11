Bank of Africa lance depuis Fès la 1ère édition des "Escales de l'Immobilier"

Bank of Africa a lancé mercredi depuis Fès les "Escales de l'Immobilier", un cycle de conférences, qui parcourra plusieurs régions marocaines et qui vise à devenir un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur immobilier, en offrant un cadre privilégié pour l’échange et le développement de partenariats stratégiques.



Placée sous le thème "Opportunités et Dynamiques Territoriales", la première édition des Escales de l’Immobilier a marqué le début d'une tournée nationale qui ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable du secteur immobilier au Maroc, indique Bank of Africa dans un communiqué.



Ce concept novateur, initié par Bank of Africa, rassemble les clients potentiels, les promoteurs immobiliers, les notaires et tout l’écosystème du secteur pour créer un cadre de collaboration et d’échange, offrant des solutions bancaires sur mesure et répondant aux besoins spécifiques des acteurs du marché.



Les Escales de l’Immobilier ont pour ambition de consolider les relations entre Bank of Africa et ses clients, en les intégrant dans un environnement propice aux échanges fructueux et aux synergies stratégiques, relève le communiqué, ajoutant que ce cycle de conférences offre une plateforme unique de rencontres et d’échanges, mais aussi de collaborations entre les différentes parties prenantes pour créer de nouvelles opportunités de développement et de partenariat à long terme.



Avec un focus particulier sur l’innovation et la proximité, les Escales de l’Immobilier visent également à répondre au besoin d’information croissant des clients et partenaires de Bank of Africa.



Cette initiative s’inscrit dans une volonté de créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble des participants, en favorisant un climat d’écoute et d’échange autour des enjeux actuels du secteur immobilier et à proposer des solutions de financement spécialement conçues pour accompagner les projets immobiliers.



A travers le lancement des Escales de l’Immobilier, Bank of Africa crée un cadre de réseautage en réunissant les acteurs clés de l’immobilier au Maroc dans un cadre collaboratif et informatif, et réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement territorial et économique du pays.