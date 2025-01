Bank Of Africa: Eurafric Information certifiée Top Employer 2025

Eurafric Information, filiale IT de Bank Of Africa, RMA et le Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a annoncé sa certification Top Employer 2025 pour la 6ᵉ année.



"Eurafric Information, la filiale IT de BANK OF AFRICA, RMA et le Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un modèle d’excellence humaine et organisationnelle, certifiée Top Employer 2025 pour la 6ᵉ année consécutive", fait savoir le groupe dans un communiqué.



"Cette distinction mondiale reflète notre engagement à placer ses collaborateurs au cœur de notre stratégie, en créant un environnement de travail épanouissant et stimulant", précise le Groupe.



Et de noter que cette certification a de multiples avantages pour les collaborateurs à travers un cadre de travail qui valorise le bien-être, le développement et la performance, pour l’entreprise en tant que levier pour attirer, engager et fidéliser les meilleurs talents et pour les partenaires qui ont la garantie d’une collaboration avec une organisation stable et tournée vers l’humain.



La certification Top Employer est un véritable moteur d’amélioration continue, qui encourage le Groupe à maintenir des standards élevés, en phase avec les meilleures pratiques internationales, ajoute la même source.



Pour la Présidente du Directoire, Ibtissam El Boukhari, "être certifiés pour la 6ᵉ année consécutive témoigne de notre constance et de notre capacité à évoluer. Nous restons résolument engagés à offrir un environnement où chacun peut s’épanouir et contribuer à notre réussite".



Cette reconnaissance est le fruit d’un travail collectif et d’une culture d’entreprise bâtie sur la confiance, l’innovation et l’excellence, conclut le communiqué.