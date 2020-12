Badou Zaki : L’OCS, un des clubs marocains modèles en termes de formation et de travail de base

L’ Olympique de Safi (OCS), section football, représente l’un des clubs marocains modèles au niveau de la formation et du travail de base, a souligné Badou Zaki, membre de la Direction technique nationale (DTN) relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



“Le club safiot a contribué à la formation d’une génération de joueurs de qualité qui ont défendu les couleurs des équipes nationales et internationales, faisant de ce club une véritable pépinière au niveau de la formation des jeunes”, a affirmé le technicien national à l’issue de la visite d’une commission représentant la DTN au centre de formation des jeunes relevant de ce club.



L’ancien sélectionneur national a fait remarquer que le centre de formation est doté de grandes compétences dans le domaine de la détection et la formation de talents footballistiques, appelant les dirigeants du club à acquérir de nouveaux terrains pour récolter les fruits de ce travail remarquable. M. Zaki a tenu à rappeler que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série de visites entamées par la commission aux centres de formation au sein des différents clubs marocains dans le cadre d’un programme visant l’évaluation du travail de ces centres et le degré de leur conformité avec les critères définis par la fédération afin de hisser la qualité de formation dans ces centres.



A cette occasion, le directeur technique de l’OCS, Amine Al Karma, a présenté la méthodologie de travail du club et de la direction technique concernant la formation. La commission a ensuite tenu des réunions avec les responsables de ce centre de formation suivies d’une visite aux différentes installations durant laquelle elle a pris connaissance de la méthodologie de travail et des différents documents administratifs des joueurs.



Cette visite vise à évaluer le travail dans ces centres de formation dans le cadre du programme d’octroi d’autorisations aux centres conformes aux critères adoptés dans les cahiers des charges et à s’enquérir des différents obstacles auxquels font face certains centres afin de hisser les méthodes de travail vers le professionnalisme qui leur garantit l’obtention d’autorisations de la FRMF.



Pour rappel, cette commission avait effectué sa première visite au centre de formation du Fath Union Sport (FUS) avant de poursuivre ses visites aux autres centres de formation des clubs marocains.