BTP : Un secteur en pleine relance

Progression remarquable de la consommation dans les segments du béton prêt à l’emploi

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) amorce une relance soutenue au Maroc, dopée par la reprise des livraisons de ciment et l'accélération des grands chantiers d’infrastructure, à l’approche des échéances structurantes de 2030.Porté par la commande publique et un regain d’intérêt privé, ce secteur s’impose de nouveau comme levier stratégique de développement économique et territorial. Les récents chiffres du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville confirment cette dynamique, puisqu'à fin mai 2025, les livraisons de ciment ont franchi le cap des 6 millions de tonnes, en progression de 9,48% par rapport à la même période de l’année précédente.Une croissance significative, saluée par les professionnels du secteur, qui y voient un indicateur transversal de reprise effective.Dans un entretien à la MAP, le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), Mohamed Mahboub, a souligné, que cette dynamique dépasse le simple effet de rattrapage post-crise.Elle traduit le regain d’une commande publique ambitieuse, portée en grande partie par les grands projets d’infrastructures publics, tels que les infrastructures sportives à l’horizon 2030, les grands chantiers hydrauliques, les programmes de logement, de transport (LGV, autoroutes), ainsi que les projets portuaires, etc, a expliqué M. Mahboub.Et de poursuivre : "Nous constatons aussi le redémarrage progressif de la commande privée, stimulée notamment par les effets d’entraînement liés à l’organisation de la Coupe du monde 2030. Celle-ci commence à se traduire, dans plusieurs régions, par une accélération des projets résidentiels, tertiaires et hôteliers, en lien avec les besoins croissants en infrastructures d’accueil et de services".Un autre élément marquant de cette dynamique est la progression remarquable de la consommation dans les segments du béton prêt à l’emploi (+22,41%) et de la préfabrication (+18,63%).C'est ce qu'a fait remarquer Samir Bouchrit, ingénieur civil, qui a relevé que cette évolution reflète le recours accru des entreprises à des procédés modernes, permettant une accélération des délais d’exécution et une meilleure maîtrise des projets.Selon lui, la tendance actuelle est avant tout structurelle. "Le Maroc est entré dans une nouvelle phase stratégique de développement de ses infrastructures, notamment en perspective de la Coupe du monde, mais aussi dans une logique de renforcement de l’attractivité économique", a dit M. Bouchrit.Cette dynamique, a-t-il soutenu, s’accompagne de la modernisation et de l’extension des infrastructures (ports, barrages, aéroports, routes, autoroutes, LGV, et bientôt, le RER dans certaines métropoles). Des projets d’envergure qui façonnent un nouvel écosystème et placent le Maroc sur la voie des grandes nations dotées d’infrastructures modernes et performantes.Tout laisse à croire que les perspectives d'évolution du secteur du BTP sont prometteuses. Comme l'a bien affirmé le président de la FNBTP, les projets engagés font du secteur un levier essentiel du développement économique et social du Royaume.Encore faut-il surmonter les obstacles actuels liés, entre autres, au cadre réglementaire, à l'accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement, à la mise à niveau technique et technologique, à la modernisation de la formation initiale et à la simplification des procédures d'accès à la formation continue, a noté M. Mahboub.Il a également mis l'accent sur l’enjeu de tirer l’ensemble des entreprises vers le haut, de favoriser l’émergence de champions nationaux compétitifs, et de renforcer le rayonnement du BTP marocain à l’échelle régionale et internationale, dans un contexte de concurrence accrue, rappelant que la FNBTP reste pleinement mobilisée pour accompagner cette transformation, en étroite coordination avec les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs de l’écosystème.Même son de cloche pour M. Bouchrit qui a estimé que trois grandes tendances se dessinent clairement.Il s’agit, d’abord, de la modernisation technologique via l’adoption du BIM (Building Information Modeling), le recours accru à la préfabrication et à l’industrialisation du bâtiment, dans l’objectif d’optimiser la productivité et d’améliorer la qualité des ouvrages.Ensuite, M. Bouchrit a mis en avant la croissance régionalisée, indiquant que le développement ne se limite plus au triangle Casablanca-Rabat-Tanger. Des pôles comme Agadir, Marrakech, Fès, l’Oriental ou Dakhla connaissent aujourd’hui une dynamique réelle, qui appelle à une meilleure répartition des projets et des investissements.Pour ce qui est de la troisième tendance, M. Bouchrit évoque une transformation environnementale profonde. "Le Maroc s’est engagé dans une trajectoire de décarbonation. Le secteur du BTP devra impérativement s’aligner sur ces objectifs, en intégrant des normes vertes, la réhabilitation énergétique et une gestion plus responsable des ressources naturelles".En somme, le secteur du BTP au Maroc semble bien se trouver à un tournant décisif.