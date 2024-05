BTP : Delta Holding améliore de 15% son CA au T1-2024

La société spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), Delta Holding, a amélioré son chiffre d’affaires (CA) consolidé de 15%, atteignant 689 millions de dirhams (MDH) durant le premier trimestre de l'année (T1-2024), contre 600 MDH à la même période de l'année précédente.



À fin mars 2024, les dépenses d’investissement consolidées ont atteint 15 MDH, en recul de 42% par rapport au premier trimestre 2023 où elles s'élevaient à 26 MDH, indique la société dans un communiqué financier sur ses indicateurs du 1er trimestre.



Par ailleurs, l'endettement financier consolidé a connu une nette amélioration comparativement à la même période en 2023, avec une réduction de 150%, à -155 MDH, contre 311 MDH au premier trimestre de l'année précédente.



Sur le plan social (comptes sociaux de Delta Holding), le CA ressort à 20 MDH, en recul de 5% par rapport au T1-2023, tandis que les dépenses d'investissement sont nulles, et l'endettement financier net est à -124 MDH (-272%).



Par ailleurs, la société annonce que le périmètre de consolidation connaîtra cette année la sortie de la filiale ISOSIGN, STI et ISOFORM. Et de préciser que la sortie des filiales ISOSIGN et STI intervient suite à la cession par le Groupe delta holding de l’intégralité de sa participation (53,5%) dans la société ISOSIGN, détenue indirectement à travers la filiale DHE, objet des communiqués de presse du 30 mars et 23 avril 2024.



Quant à ISOFORM, c’est une filiale en arrêt d’activités depuis 2020. Cette société était spécialisée dans les activités de tôlerie de précision et de thermoformage pour les équipements de signalisation et de sécurité qui sont actuellement domiciliées au niveau d’une autre filiale du Groupe.