BMCI : Un résultat net de 171 MDH en 2023

Le résultat net consolidé de la BMCI s’est établi à 171 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2023, enregistrant une baisse de 7,5% par rapport à fin décembre 2022.



Au niveau des comptes sociaux, le résultat net s’établit à 194 MDH, soit un recul de 20,6% par rapport à décembre 2022, indique la BMCI dans un communiqué financier, expliquant ce repli par la charge d’impôt suite au dénouement du contrôle fiscal portant sur les exercices 2019 à 2022.



Au terme de l'exercice 2023, les crédits par caisse à la clientèle consolidés ont atteint 58,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 54,5 MMDH au 31 décembre 2022, soit une hausse de 8%.



Les dépôts de la clientèle consolidés ont enregistré, quant à eux, une hausse de 7,2% pour atteindre 47,5 MMDH, contre 44,3 MMDH en 2022. Les ressources non rémunérées représentent 75,7% à fin décembre 2023.



Ainsi, le Groupe BMCI affiche un produit net bancaire consolidé de 3,44 MMDH fin décembre 2023, en hausse de 12,6% par rapport à fin décembre 2022, essentiellement du fait de la hausse du résultat des opérations de marché et de la marge d’intérêts respectivement de +58,7% et +5,9%.



Au niveau des comptes sociaux, le produit net bancaire s’élève à 3,20 MMDH, en hausse de 8,9% par rapport à fin décembre 2022.



À fin décembre 2023, les frais de gestion consolidés s’élèvent à 2,19 MMDH. Par ailleurs, le coefficient d’exploitation consolidé s’affiche à 63,7% à fin décembre 2023, en baisse par rapport à décembre 2022.



Par conséquent, le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 1,25 MMDH à fin décembre 2023, soit une hausse de 27% par rapport à fin décembre 2022. En social, il ressort en hausse de 45,3% par rapport à fin décembre 2022.



Pour ce qui est du coût du risque consolidé, il enregistre une hausse de 12,8% à fin décembre 2023 par rapport à fin décembre 2022 reflétant une politique prudente en matière de provisionnement. Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s’établit à 80,75%.



Pour sa part, le résultat avant impôts consolidé ressort à 613 MDH à fin décembre 2023, soit une hausse de 46,8% par rapport à fin décembre 2022. Sur le plan social, le résultat avant impôts enregistre une hausse de 39,8% par rapport fin décembre 2022.