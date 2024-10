BMCE Capital Gestion renouvelle sa certification internationale ISAE 3402 Type II

BMCE Capital Gestion a obtenu la certification ISAE 3402 Type II de son dispositif de contrôle interne, dans le cadre de sa démarche de renouvellement annuelle.



A l’issue de sa mission d’audit, le cabinet Forvis Mazars a conclu que la description des contrôles présentée dans le rapport de certifications ISAE, donne une image fidèle des fonctions de contrôle mises en œuvre au sein de BMCE Capital Gestion durant la période allant du 1er Octobre 2023 au 31 mars 2024, indique BMCE Capital Gestion dans un communiqué.



Les travaux d’audit ont été réalisés conformément à la norme ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402), établie par le Comité International des Normes d’Audit, applicable aux examens des contrôles mis en œuvre par un prestataire de services, rappelle le communiqué.



Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences professionnelles permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les contrôles tels que décrits dans le Rapport existent et sont correctement conçus et opérationnels, dans tous leurs aspects significatifs, pour répondre aux objectifs de contrôle, précise la même source.



BMCE Capital Gestion, filiale du Groupe BMCE Bank Of Africa, est une Société de gestion d’OPCVM de droit marocain soumise au contrôle de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.