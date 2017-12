BMCE Bank of Africa affiche une hausse de son RNPGG à fin septembre

Au terme du 3ème trimestre 2017, BMCE Bank of Africa réalise un résultat net part du Groupe (RNPG) en amélioration de 1,4% par rapport à la même période de 2016, selon les principaux agrégats financiers de la Banque cotée en Bourse.

Avec un poids de l'international en hausse de 45% confirmant, d’après BMCE Bank of Africa, la panafricanité du Groupe, le RNPG s’établit à 1,6 milliard de dirhams (MMDH), au moment où le résultat net social s'apprécie, pour sa part, de 5,4% à 1,2 MMDH, rapporte la MAP.

De même, le produit net bancaire (PNB) consolidé progresse de 3,1% à 9,82 MMDH. Une évolution qui intègre une hausse de 6,1% de la marge d'intérêt à 7,1 MMDH et de 12,9% de la marge sur commissions à 1,7 MMDH, atténuée par le retrait de 34,8% du résultat des activités de marché à 625,6 millions de dirhams (MDH).

Les résultats trimestriels de la Banque laissent également apparaître une hausse de 5,8% des charges générales d'exploitation à 5,7 MMDH, fixant le coefficient d'exploitation à 58%, et une quasi-stagnation (-0,5%) du résultat brut d’exploitation (RBE) à 4,1 MMDH par rapport au T3 2016.

De son côté, le coût du risque diminue de 17,4% à 1,2 MMDH et de 23,2% en social à 500,8 MDH. S’agissant des crédits à la clientèle consolidés, ils enregistrent une hausse de 4,3% à 187,6 MMDH, dont 65,5% provenant de l'activité agrégée qui s'apprécie de 5,9% à 122,9 MMDH.

Pour leur part, les dépôts consolidés ressortent en quasi-stagnation (+0,5%) à 190,9 MMDH (+1,2% pour les dépôts agrégés). Le taux de transformation ressort ainsi à 98,2%(+3,6 points). A fin septembre dernier, les parts de marché crédits et dépôts de la Banque se renforcent à 15,66% et à 15,44% respectivement, tandis que les actifs financiers à la juste valeur par résultat progressent de 8,2% à 42,1 MMDH, contre une baisse de 1,1% des actifs financiers disponibles à la vente à 8,2 MMDH.