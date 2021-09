Aziz Akhannouch : Des consultations seront engagées avec les partis pour la formation d' une majorité cohérente et homogène

Des consultations seront engagées avec les partis pour la formation d’une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents, a indiqué Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu vendredi au Palais Royal de Fès et nommé chef de gouvernement.



«Nous allons engager, à partir de ce jour, des consultations avec les partis, avec lesquels nous serons en accord dans le futur, pour la formation d’une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents», a assuré M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le Souverain.



Exprimant sa fierté pour la confiance Royale, M. Akhannouch, qui a été chargé par le Souverain de former le nouveau gouvernement, a exprimé le vœu que le gouvernement comprendra des membres en mesure de mettre en œuvre les grands chantiers et stratégies de Sa Majesté le Roi, ainsi que les futurs programmes gouvernementaux.



M. Akhannouch a, en outre, affirmé que l’audience que lui a accordée Sa Majesté le Roi était un honneur et «que cette confiance Royale est une grande responsabilité dont nous sommes parfaitement conscients».