Azarou reste à Al Ahly

L’attaquant marocain d’Al Ahly, Oualid Azarou portera encore les couleurs de cette équipe, a indiqué l’entraîneur de la formation égyptienne, Mohamed Youssef.

Dans une déclaration au site électronique du club diffusée lundi, Mohamed Youssef a souligné que l’international marocain et les joueurs Ali Maaloul et Junior Ajayi constituent les piliers de l’équipe et ne peuvent pas quitter le club lors de cette saison.

Et d’ajouter que l’abandon de ce trio international est contraire aux principaux objectifs tracés par Al Ahly qui ambitionne de remporter des titres lors de la prochaine étape.

Azarou a été sacré meilleur buteur lors de la saison 2017/2018 après avoir inscrit 18 buts contribuant ainsi au sacre de son club Al Ahly qui a remporté le championnat égyptien.