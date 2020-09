Ayoub El Kaabi wydadi pour de bon

Ce qui était dans l’air il y a quelques jours, est désormais acté. Le transfert d’Ayoub El Kaabi au Wydad a été officialisé mercredi, alors qu’aucune information concernant le montant ou la durée du contrat n’a été divulguée jusqu’à présent.



D’après certaines sources, Ayoub El Kaabi qui a été convoité par plusieurs clubs dont les formations égyptiennes d’Al Ahly et de Pyramids ou encore tunisienne de l’Espérance, aurait fait du Wydad sa première option quitte à faire des concessions conséquentes, sachant qu’il avait la possibilité d’empocher davantage d’argent puisque sa transaction a eu lieu sous forme de transfert libre.



Après avoir évolué à titre de prêt en ce début de saison avec les Rouge et Blanc, El Kaabi retrouvera donc la demeure des Rouges à partir de la saison prochaine et passe pour être la première recrue wydadie de taille. Ce qui ne peut que conforter, en ces moments difficiles que traverse le club, le président Saïd Naciri, qui avait laissé entendre que le WAC allait renforcer ses rangs par des joueurs de qualité et que l’annonce des nouveaux arrivés se fera en temps opportun. Et pour ce transfert, l’on peut dire que les deux parties sont gagnantes. En rejoignant le WAC, Ayoub El Kaabi est bien parti pour retrouver le devant de la scène nationale et continentale, ce qui pourrait lui ouvrir, au cas où il se montrerait performant, les portes des équipes nationales sinon première, du moins celle des locaux qui disputera bientôt les phases finales du CHAN au Cameroun. Des distinctions qui devraient baliser de nouveau au natif de Casablanca le chemin du professionnalisme, et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’ont incité à signer avec le Wydad, tant que la direction des Rouges ne devrait pas s’opposer à un éventuel transfert vers un championnat étranger. Pour le WAC, le recrutement d’Ayoub El Kaabi est perçu comme un joli coup dans la mesure où l’effectif du club ne dispose pas d’un avant-centre de métier et continuer à colmater la brèche avec le Congolais Kazadi ne peut pas s’éterniser. A noter qu’Ayoub El Kaabi, qui avait résilié son contrat à l’amiable avec le club chinois de Hebei Fortune, avait porté, comme précité, en ce début de saison les couleurs du WAC à titre de prêt durant six mois. Lors de son court passage chez le WAC, il n’avait pas manqué de s’illustrer puisqu’en six matches, il a pu inscrire cinq buts. Il convient de rappeler qu’Ayoub El Kaabi, 27 ans, avait été sacré meilleur buteur du championnat D2 avec le RAC en 2017 avec 25 buts. Une performance qui lui a permis de changer de standing et de retrouver en 2018 l’ambitieuse formation berkanie de la RSB avec laquelle il a été récompensé comme meilleur joueur et meilleur buteur en Coupe de la CAF (2017- 2018) avec 6 réalisations. Il avait aussi terminé meilleur joueur et buteur (9 buts) du Championnat d’Afrique des nations 2018, des distinctions qui lui ont permis un départ au championnat chinois au sein du club de Hebei Fortune contre la coquette somme de 5 millions de dollars.



Mohamed Bouarab