Aymen Barkok rejoindra Mainz 05

L' international marocain Aymen Barkok va rejoindre le FSV Mainz 05 à la fin de la saison, a annoncé, mardi, le club allemand. Le milieu de terrain offensif, actuellement sous contrat avec l'Eintracht Francfort, s'est engagé pour trois ans, jusqu'en 2025, précise Mainz 05 dans un communiqué. Le joueur de 23 ans a déjà une grande expérience à la Bundesliga, puisqu'il a participé à 72 matchs de première division pour les Eagles et le Fortuna Düsseldorf. "Malgré son âge, Aymen Barkok a déjà une grande expérience à la Bundesliga. C'est un milieu de terrain offensif très doué techniquement, et son caractère et sa mentalité font qu'il convient parfaitement à Mainz 05", a déclaré le directeur sportif du FSV, Martin Schmidt, cité par le communiqué. « Il est un excellent complément à notre équipe avec son physique et sa robustesse », a-t-il ajouté.