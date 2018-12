Ayad Meftahi relie El Jadida à Dakar à vélo

Le globe-trotter marocain Ayad Meftahi est arrivé lundi à Dakar, dernière étape d'un périple qui l'a mené, à vélo, de la ville d'El Jadida à la capitale du Sénégal, en passant par Dakhla, sous le signe "Le Maroc au coeur de l'Afrique".

A cette occasion, l'ambassade du Maroc à Dakar a organisé une réception en l'honneur du jeune globe-trotter marocain (22 ans), qui a entamé cette aventure en célébration de l'anniversaire de la Marche Verte, en présence de membres de la communauté marocaine établie dans la capitale sénégalaise.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Barrada, a tenu à féliciter Meftahi pour avoir réussi ce périple qui constitue une "belle initiative" à même de renforcer les relations maroco-sénégalaises, grâce au volet sportif, relevant que S.M le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'encourager les jeunes à entreprendre de telles initiatives susceptibles de jeter des ponts de rapprochement entre le Royaume et les pays africains.

De son côté, Ayad Meftahi a souligné que ce périple a pour objectif de célébrer le retour du Maroc dans sa famille institutionnelle africaine, l'Union africaine, et intervient en célébration de l'anniversaire de la Marche Verte de la Fête de l'Indépendance.

Il a également relevé, dans une déclaration à la MAP, l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui lui ont été réservés tout au long de son voyage, de la part des citoyens et des autorités locales, y compris au Sénégal, soulignant que ce trajet, qui a démarré le 12 octobre dernier et lui a permis de parcourir 3385 kilomètres, est un message à l'adresse des jeunes pour leur inculquer l'importance de la pratique du sport.

Après avoir noté que le périple El Jadida-Dakar est la 7è étape de ses voyages à vélo, il a rappelé qu'il a parcouru, l'année dernière, le Royaume en célébration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la fête de la Jeunesse, avec un départ d'El Jadida vers Lagouira en aller, puis de Lagouira vers Guelmim et Assa Zag, Oujda et Tanger, puis El Jadida (retour).

Le globe-trotter marocain compte se lancer dans une nouvelle aventure l'année prochaine, encore une fois à vélo, à destination de l'Arabie Saoudite pour y accomplir le pèlerinage.