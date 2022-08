Aya Nakamura placée en garde à vue

Samedi 6 août dernier, Aya Nakamura et son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff, ont été entendus en garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois pour "violences réciproques sur conjoint". Après plusieurs heures passées au commissariat, le couple est ressorti avec une convocation judiciaire selon les informations de LCI et TF1. De quoi se demander qui sont les enfants de la chanteuse au milieu des disputes. Ensemble, le couple a eu une petite fille née le 6 janvier dernier. "Baby mama 2.0... Dieu merci", avait écrit la chanteuse de 26 ans en légende de photos d’elle, baby bump apparent, publiées sur Instagram pour annoncer la nouvelle. D'ailleurs, quelques mois après la naissance de leur bébé, le couple battait de l'aile selon un post Instagram de Vladimir Boudnikoff en avril dernier. "À ceux qui ne savent pas pardonner. Je n’ai pourtant que de l’amour pour les miens. Pour ceux qui me connaissent bien. Toi t’en bas les reins on verra bien… Apprenez à reconnaître le mal du bien. La rancœur et la haine gratuite ne ramènent rien de bien. Je connais ma valeur […]. Je n’ai pas besoin de prouver ou me venger pour rien. Love sur vous." Avant de connaître le producteur, l’interprète de "Djadja" avait déjà un enfant, Aïcha née d’une précédente union. La chanteuse tient coûte que coûte à préserver l'identité de ses filles et ne les dévoile que très rarement sur ses réseaux sociaux. Et quand c’est le cas, elle cache toujours leurs visages avec des emojis. Aya Nakamura est une artiste critiquée en France. Elle a été comparée à un homme dans "Quotidien" ou choquait Inès Reg qui s'inquiétait pour la jeune génération à l'écoute de l'un des tubes de la chanteuse. Peu importe, Aya est validée outre-Atlantique et pas par n'importe qui. Égérie de la maison Balenciaga, avec qui elle collabore pour leur dernière campagne de pub, Aya Nakamura a même eu le droit à son propre merchandising griffé lors de la sortie de son titre "Dégaine". Et il n'y a pas que les fans de l'artiste qui se sont arrachés le t-shirt à son effigie, Kim Kardashian s'en était aussi emparée et l'avait partagée dans ses stories.