Axa : visa de l'AMMC sur le prospectus définitif relatif à l’augmentation de capital

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce avoir visé, lundi, le prospectus définitif relatif à l’augmentation du capital de la société "AXA" réservée aux salariés du groupe.



L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 58.951.965 actions, indique l'AMMC dans un communiqué, précisant que la période de souscription/rétractation s’étalera du 5 au 8 novembre 2024 inclus, avec un prix de souscription fixé à 28,10 euros (soit 300,80 dirhams) pour l’offre "Classique" et 32,87 euros (soit 351,86 dirhams) pour l’offre "Garantie Plus".



Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales Axa Assurance Maroc, Carré Assurance Maroc, AXA Assistance Maroc Services S.A, ainsi que ceux des succursales et groupement AXA Services Maroc GIE, Axa France IARD Succursale, AXA France Vie Succursale, AVANSSUR Succursale et AXA Group Opérations Morocco Succursale.



Le prospectus définitif est complété par le document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.24-0126 en date du 18/03/2024, le rapport financier semestriel 2024 d'AXA, le document d’informations clés et le règlement du compartiment "AXA Plan 2024 Global" du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) "Shareplan AXA Direct Global" agréé par l’AMF sous le numéro 990000201029.



Il est également complété par le document d’informations clés et le règlement du FCPE "AXA Actions Relais Global 2024" agréé par l’AMF sous le numéro 990000201249 et le règlement du PIAG de AXA mis en place le 19 octobre 2001, y compris l’avenant du 23 juillet 2024



L’intégralité du prospectus définitif visé par l’AMMC ainsi que les documents précités sont mis à la disposition du public aux sièges sociaux de BMCI et des sociétés marocaines précitées, ainsi sur les sites internet d'AXA et de l’AMMC.