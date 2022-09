Avis des coaches Regragui sélectionneur national, une reconnaissance des compétences marocaines

La désignation de Walid Regragui au poste d'entraîneur de la sélection marocaine A de football est une reconnaissance de la compétence des cadres techniques nationaux, ont estimé des entraîneurs marocains.



Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que plusieurs facteurs ont plaidé en faveur de Regragui, notamment le doublé historique réalisé avec le Wydad de Casablanca.

Dans ce sens, Fouad Sahabi a indiqué qu’il s’agit d’une décision pertinente, d’autant que la sélection marocaine avait besoin d’un nouvel esprit, appelant à soutenir Regragui, qui a pu remporter plusieurs titres en peu de temps.



Pour Sahabi, la réussite de Regragui serait celle du cadre national, ajoutant qu’il dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires pour faire bonne figure avec l’équipe nationale au Mondial qatari.



De son côté, Abderrahim Talib a indiqué que la désignation de Regragui est une réhabilitation du cadre national, mettant en avant son potentiel technique et académique, aussi bien en tant que joueur international qu’entraîneur.



Les entraîneurs marocains doivent soutenir Regragui, qui est capable de relever le défi, même si la mission ne sera pas de tout repos, a-t-il souligné, ajoutant que le choix d’un staff 100% marocain sera un atout pour les Lions de l’Atlas lors du Mondial-2022 et la Coupe d'Afrique.



Pour sa part, Abdelghani Othmani a indiqué que le changement tombe à point nommé, vu les problèmes que connaissait l’équipe nationale, louant le professionnalisme et la compétence de Regragui.



Pour lui, la désignation de Regragui est une reconnaissance de la place qu’occupe le cadre national et ses efforts pour la mise à niveau du football marocain.



Regragui s’est engagé avec l’équipe nationale jusqu’en 2026, une période qui sera marquée par l’organisation d’une autre échéance continentale, à savoir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2024 en Côte d’Ivoire.



Regragui, qui vient de remporter la Botola Pro D1 et la Ligue des champions africaine avec le Wydad de Casablanca, sera assisté par les anciens internationaux marocains Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine. Le staff technique comprend également l'entraîneur des gardiens de but Omar Harrak.