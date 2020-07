Avis de réunions

Les membres du Conseil national de l’USFP appartenant à la section Europe annoncent la tenue d’une réunion, demain vendredi 3 juillet 2020 à 22h30, heure marocaine.

Les membres du Conseil national de l’USFP issus de la région Rabat-Salé-Kénitra et ceux issus de la région Fès-Meknès tiennent une réunion samedi 4 juillet 2020, respectivement à 10h et à 18h.

Il est à rappeler que ces réunions se dérouleront par visioconférence via l’application Zoom.