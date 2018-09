Aucun candidat à la présidence du Raja : L’AG prévue pour ce soir

Le Raja, section football, tiendra les travaux de son assemblée générale au titre de la saison sportive 2017-2018, aujourd’hui à partir de 17 heures dans un hôtel de la ville de Casablanca.

L’ordre du jour de l’AGO comporte plusieurs points dont l’examen des rapports moral et financier, la désignation des auditeurs et des contrôleurs des PV, l’examen du budget alloué à la prochaine saison et la délimitation du montant pour le renouvellement de l’adhésion au club, ainsi que l’élection du comité directeur.

Cette AGO sera aussi l’occasion pour les adhérents de prendre acte du rapport du contrôleur des comptes.

Concernant l’agenda de l’AGE, les points inscrits porteront, entre autres, sur le règlement intérieur du club et la présentation du projet de société pour approbation.

Il y a lieu de signaler qu’aucune personne ne s’était portée candidate à la présidence du club dont l’endettement exigible a été estimé à 80 millions de dirhams. Le président du comité provisoire Mhamed Aouzal a fait savoir qu’il n’est pas chaud à l’idée de rester à la tête des Verts malgré la requête de la famille rajaouie qui souhaite le voire conserver son poste.

En tout cas, deux hypothèses sont à envisager après le 13 septembre : soit le statut quo, c’est-à-dire que le Comité provisoire reste en place, soit la désignation par l’assemblée d’un nouveau président du club.