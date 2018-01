Aubameyang dans le viseur de plusieurs clubs chinois

Au moins deux clubs chinois tentent d'attirer le prolifique attaquant gabonais du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, ont rapporté des médias locaux.

Agé de 28 ans, Aubameyang a été la saison dernière le meilleur buteur du championnat d'Allemagne, avec 31 buts.

Pressenti dans de nombreux clubs européens, il pourrait finalement opter pour la lucrative Super League chinoise (1re division), d'après la presse chinoise. Le Guangzhou Evergrande, club champion de Chine entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro, serait actuellement le mieux placé.

Aubameyang a déjà inscrit 13 buts en Bundesliga depuis le début de la saison et le Borussia Dortmund a prolongé courant décembre son contrat jusqu'à juin 2021. Le nom du joueur gabonais est cependant régulièrement associé avec le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League (1re division anglaise).

Mais selon la presse chinoise, la Super League pourrait devenir le nouveau terrain de jeu de l'attaquant.

Le Beijing Guoan était ainsi récemment "sur le point de recrutement" Aubameyang après plus de deux mois de négociations, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, qui cite une source anonyme au sein du club pékinois.

L'équipe s'est cependant fait contrer au dernier moment par une offre de 70 millions d'euros du Guangzhou Evergrande, d'après le Quotidien de la jeunesse de Pékin.

Selon le journal, le club basé à Canton (sud), l'un des plus riches de Chine, serait prêt à verser au joueur gabonais un salaire annuel de 18 millions d'euros -- soit 345.000 euros par semaine. Un accord aurait été conclu pour un transfert d'Aubameyang cet été.

Si la transaction se concrétise, elle effacerait des tablettes le précédent record d'Asie pour un transfert: celui du Brésilien Oscar, acheté il y a un an par le club chinois du Shanghai SIPG à Chelsea pour 60 millions d'euros.

Le Guangzhou Evergrande s'est refusé à tout commentaire.

Aubameyang, né à Laval en France, est arrivé à Dortmund en 2013 en provenance de Saint-Etienne (1re division française).