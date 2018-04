Au Japon, le parc d’attractions dédié à l’univers du Studio Ghibli dévoile ses premières images

Des écrans à la réalité. L’univers de l’emblématique studio d’animation japonais Ghibli, co-fondé en 1985 par le réalisateur oscarisé Hayao Miyazaki, prendra bientôt vie au Japon dans un parc d’attractions qui devrait ouvrir ses portes en 2022. Annoncé ce mercredi 25 avril par la préfecture d’Aichi où il doit être construit, ce projet grandeur nature se propose de propulser le public dans les décors magiques des plus grands “anime” du studio qui ont forgé la légende cinématographique du pays du Soleil-Levant.

Ce parc à thème accueillera principalement des manèges à l’effigie des films les plus populaires du maître japonais. Selon le gouvernement de la région d’Aichi, logée sur la principale île du pays, seront notamment mis à l’honneur les œuvres “Mon voisin Totoro”, “Kiki la petite sorcière”, “Le château ambulant”, ou encore “Le Voyage de Chihiro”, cette fillette de dix ans qui pénètre dans le mystérieux monde des esprits.

Hayao Miyazaki a co-fondé en 1985 le Studio Ghibli avec un autre grand nom de l’animation japonaise, le réalisateur Isao Takahata, décédé début avril à 82 ans. Cette légende francophile restera célèbre pour son chef-d’œuvre “Le tombeau des lucioles” sorti en 1988 ou plus récemment “Le Conte de la Princesse Kaguya”, qui avait été nommé aux Oscars en 2015, dans la catégorie du meilleur film d’animation.

Le parc, qui reproduira des paysages imaginaires évoquant le passé mythique et idyllique du Japon, sera aussi parsemé d’esprits géants en forme d’araignées et de sangliers.

Il sera situé à Nagakute, sur le site de l’exposition internationale de 2005, a précisé la préfecture d’Aichi qui n’a pas voulu donner de détails sur les aspects financiers du projet. Une probable manne financière pour le Studio Ghibli qui possède déjà un musée attractif à Mitaka, dans la banlieue ouest de Tokyo.