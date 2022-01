Au Barça, la nouvelle recrue Ferran Torres et Pedri positifs au Covid

La toute nouvelle recrue du FC Barcelone Ferran Torres et son coéquipier Pedro Gonzalez Lopez dit Pedri ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé lundi soir le club barcelonais dans un communiqué. "Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs au Covid-19. Les joueurs se portent bien et sont à l'isolement chez eux", a indiqué le Barça. L'Espagnol Ferran Torres, ancien ailier international de Manchester City, a rejoint le club il y a à peine quelques jours. Lundi, quelques heures avant l'annonce de sa contamination, il avait été présenté sous son nouveau maillot au Camp Nou, lors d'une conférence de presse. Depuis plusieurs jours, le club catalan n'échappe pas, à l'instar de nombreux autres clubs de la Liga, à la vague Omicron, au point que l'entraîneur, Xavi Hernandez, a réclamé en vain un report du match contre Majorque de dimanche dernier, en raison d'un effectif blaugrana privé d'au moins 17 joueurs, dont minimum dix à cause du Covid. Les Blaugrana ont toutefois réussi à l'emporter 1-0 face à Majorque, remontant à la 5e place du classement, à 15 points du leader, le Real Madrid.