Attijariwafa bank Europe lance Attijari’ Money

Dans le cadre de sa démarche d’innovation, Attijariwafa bank Europe (filiale européenne du groupe Attijariwafa bank) propose à ses clients en France, la nouvelle carte prépayée 100% digitale : «Attijari’ Money».

Cette dernière dispose de 5 devises différentes, notamment l’euro (€), le dollar américain ($), la livre sterling (£), le dollar canadien (CAD) et le franc suisse (CHF). Rechargeable en ligne via un espace client web ou mobile, par carte bancaire ou par virement, «Attijari’ Money» permet à ses détenteurs d’effectuer des retraits en toute sécurité, dans l’ensemble du réseau Mastercard.

Ils peuvent aussi régler leurs achats dans plus de 210 pays dans le monde et ce, dans tout point physique ou en ligne acceptant des cartes Mastercard. Ses possesseurs peuvent ainsi transférer leurs fonds disponibles sur leur carte, d’une devise à une autre facilement, en tenant compte de l’évolution du cours de change car c’est le taux du jour du rechargement qui est appliqué, et ce jusqu’à épuisement du solde de la carte. C’est un moyen de paiement par excellence pour les grands voyageurs ou les clients qui sont souvent en voyage d’affaires, à l’étranger.

D’un autre côté, «Attijari’ Money» est également le produit adéquat pour ceux qui effectuent souvent des retraits en agence. Avec la nouvelle carte prépayée, les clients peuvent recharger leur carte en agence d’un montant hebdomadaire ou mensuel. Ils pourront ensuite effectuer des retraits à leur guise et consulter leur solde via l’application mobile.

Par ailleurs, les souscripteurs peuvent également faire bénéficier leurs familles d’une carte «Attijari’ Money». Cette dernière permettra aux bénéficiaires de disposer d’un moyen de paiement immédiat, géré par le détenteur principal en ligne ou sur son smartphone (gestion des chargements, limitation des montants, contrôle des dépenses, etc.). L’outil rêvé pour les familles et surtout les parents.

Grâce à sa nouvelle solution de carte bancaire «Attijari’ Money», Attijariwafa bank Europe s’impose comme une banque moderne et digitale toujours prête à innover pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation de sa clientèle et surtout celles des jeunes et des fans de nouvelles technologies.