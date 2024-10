Attijariwafa Bank: BKGR recommande d’acheter le titre

BMCE Capital Global Research (BKGR) recommande aux investisseurs d’acheter le titre "Attijariwafa Bank" avec un cours cible de 635 dirhams, représentant un upside de 20% par rapport au cours précédent de 590 dirhams.



A l’issue du premier semestre 2024, l’encours des crédits d’ Attijariwafa Bank affiche une progression de +1,3% à 397,8 milliards de dirhams (MMDH) comparativement à fin 2023, souligne BKGR dans son "Flash – Company update", notant que les dépôts consolidés ressortent en hausse de +3,5% à 450,6 MMDH sur la même période.



Sur le plan opérationnel, le PNB consolidé s’améliore de +16,6% à 17,02 MMDH intégrant une augmentation de +7,9% de la marge d’intérêts à 9,88 MMDH, une appréciation de +3,4% de la marge sur commissions à 3,26 MMDH et un bond de +85,3% du résultat des activités de marché à 3,07 MMDH.



Par pôle d’activité, la Banque Maroc, Europe et Zone Offshore contribue à hauteur de 52,7% au PNB consolidé du Groupe, contre 33,8% pour les Banques de Détail à l’International et 8,6% pour les Sociétés de Financement Spécialisées. Le reste provenant de l’Assurance et l’Immobilier.



Ainsi, le résultat net part du groupe (RNPG) affiche un bond de +35,7% à 4,90 MMDH, relève la même source.



Dans ce sens, BKGR table sur un PNB 2024 en amélioration de +9,7% à 32,8 MMDH et un RNPG en progression de +20,8% à 9,1 MMDH.



En 2025, BKGR escompte une amélioration de +7,3% du PNB à 35,2 MMDH, compte tenu principalement d’une accélération attendue de la distribution de crédits.



Pour sa part, le RNPG devrait afficher une hausse de +7,4% en 2025, soit un niveau proche des 10 MMDH, profitant d’un bon comportement du PNB et d’une baisse escomptée du risque.