Atlas Pro Tour 2019 : John Allen remporte l’Open Michlifen

Si les parcours de golf au Maroc offrent une riche diversité de paysages, le Michlifen Golf and Country Club vient y ajouter un autre genre : Le golf de montagne.

Et c’est dans ces conditions particulières que s’est déroulé, récemment à Ifrane, l’Open Michlifen dont le dernier tour a connu un retard de plus d’une heure dû aux gelées matinales.

Au terme de trois journées de compétition, c’est l’Allemand Allen John qui s’est adjugé cette édition avec un score de 205 -11 (68-67-70) devant ses compatriotes Moritz Lampert -8 et Hurly Long -7.

A noter que 6 golfeurs marocains ont passé le cut dont 2 amateurs. Il s’agit, en effet, de Ahmed Reda Rhazali (27ème +5), Mohamed Ali Moussaoui (27ème +5), Soufiane Dahmane (amateur, 36ème +7), Saïd Ouahmane (amateur, 39ème +8), Ayoub Lguirati (39ème +8) et Jamal Allali (44ème +9).



Par ailleurs, Hassan El Mansouri a été élu, à l’unanimité, second vice-président délégué de l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO).

L’AGO a pris acte de la démission de Mohamed Chaibi de sa fonction en tant que vice-président délégué, indique l’ATH dans un communiqué, notant que les membres présents ont tenu à remercier vivement M. Chaibi pour son engagement et ses efforts au service de cette institution depuis 2010.

Lors de cette réunion, ajoute l’ATH, les membres ont procédé à l’arrêté des comptes, à la discussion des rapports moral et financier au titre de l’exercice 2018, ainsi qu’à l’approbation du plan d’action de 2019 et du budget y afférent.

Fort de son expérience dans la gestion du golf professionnel depuis octobre 2017 au sein de l’ATH, M. El Mansouri avait été élu également vice-président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), lors de son AGO, présidée le 26 mars dernier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, rappelle la même source.

Cette nouvelle fonction au sein de l’ATH ne manquera pas de renforcer les liens avec la FRMG au bénéfice du golf national, souligne l'ATH.