Atelier de la LNFP: Accord pour accélérer la mise en œuvre du projet des sociétés sportives dès le mois prochain

Les participants à un atelier organisé par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), dimanche à Salé, consacré à l'examen de plusieurs questions relatives à la prochaine saison sportive 2022- 2023, ont convenu d’accélérer le processus de mise en œuvre du projet de fonctionnement des sociétés sportives dès le mois prochain. Lors de cet atelier organisé au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura sous la présidence d’Abdeslam Belkchour, président de la LNFP, en présence du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, les participants ont également convenu de mettre en place une commission ad hoc pour lancer ce chantier à partir de la prochaine saison 2022- 2023, a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Le président de la commission d’octroi des licences aux clubs, Mohamed El Bakkali, a présenté à cette occasion un exposé sur ce projet ainsi que les lacunes entravant son entrée en vigueur. Dans la perspective de développer la pratique du football féminin et du futsal, il a été convenu de créer des équipes de ces deux disciplines au sein des clubs affiliés à la LNFP à partir de la prochaine saison. Intervenant à cette occasion, le président de la FRMF a appelé à accorder de l’intérêt à la formation en tant que pilier pour créer une valeur ajoutée et améliorer qualitativement et quantitativement la pratique footballistique au Maroc. M. Lekjaa a également mis l’accent sur l’importance de la création d’équipes de football féminin et de futsal pour élargir la base des pratiquants au Maroc.