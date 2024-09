Atelier à Fès de sensibilisation sur "Sida et droits humains"

Un atelier de sensibilisation et de plaidoyer s'est tenu, samedi à Fès, sur le thème "Sida et droits de l'Homme".



L'atelier, organisé à l'initiative de l'Association de lutte contre le sida, en partenariat avec le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), le Conseil National de la Presse (CNP) et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), cible les journalistes des régions Fès-Meknès et Draa-Tafilalet.



La rencontre vise à accroître la capacité des médias à documenter les questions liées au virus de l’immunodéficience acquise (VIH) en adoptant une approche basée sur les droits de l’Homme et les données scientifiques susceptibles de contribuer aux efforts de lutte contre cette maladie.



Elle a pour but aussi d’améliorer les connaissances des journalistes sur les aspects biologiques et biomédicaux liés au VIH, de leur permettre d’utiliser un vocabulaire non discriminatoire et de placer l’épidémie dans son contexte international, régional et national.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la section de Fès de l'association de lutte contre le sida, Ahmed Sabour a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités organisées par l'association dans les différentes régions du Royaume et visant à sensibiliser les journalistes sur cette maladie afin d’utiliser des données et des informations scientifiques, réalistes et correctes.



Il a ajouté que la ville de Fès fait partie des 300 cités mondiales ayant signé, le 13 févier 2020, la charte "Fès sans Sida", rappelant, par la même occasion, l’existence d’une stratégie nationale et régionale pour éliminer le Sida au Maroc d'ici 2030.



De son côté, la vice-présidente du SNPM, Hanane Rihhab a souligné que l'atelier s'inscrit dans le cadre de l'engagement des professionnels des médias sur les questions sociétales liées au VIH, outre leurs préoccupations professionnelles.



Elle a ajouté que l'atelier est une opportunité pour sensibiliser les femmes et les hommes des médias sur le virus du sida pour transmettre des informations correctes et lutter contre les fausses informations.