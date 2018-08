Assemblées générales

L'Assemblée générale du Difaâ Hassani Jadidi (DHJ, Botola1) a approuvé, mardi soir, à l'unanimité la transformation du club en société anonyme, conformément à la loi 30-09 relative à l'éducation physique et au sport et en harmonie avec les recommandations de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

"Nous sommes, de ce fait, le premier club de la Botola pro Maroc Telecom à devenir une société sportive", a souligné Abdellatif Moktarid, président du DHJ, dans une déclaration à la MAP, au terme de cette réunion.

Le président du club phare des Doukkala a qualifié cette décision de "tournant décisif" et de "fait saillant" de l'Assemblée générale ordinaire, qui a enregistré la présence de pas moins de 40 adhérents sur les 52 que compte le club.

La loi 30-09 stipule que la société sportive "prend la forme d'une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d'actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et le tiers au moins des droits de vote doivent être détenus par l'association sportive".

Par ailleurs, l'Assemblée a adopté les rapports moral et financier du club à la quasi-unanimité des adhérents, qui ont affiché leur satisfaction du bilan positif du club (finaliste de la Coupe du Trône, 5ème du championnat et qualifié pour la première fois aux phases finales de la Ligue des champions de la CAF), ainsi que de la gestion équilibrée des finances du club.

La trésorerie du DHJ fait état d'un excédent de près de 6 millions de dirhams (MDH). Les recettes ont dépassé le cap des 67 millions de dirhams, dont plus de 18 MDH provenant des transferts de joueurs et quelque 17,3 MDH de différents sponsors.

L'assemblée a, d'autre part, donné son aval au budget prévisionnel relatif aux recettes et dépenses du club pour la saison 2018-2019, sur fond d'engagement du président du club à "faire le maximum pour fédérer toutes les composantes autour du projet de société sportive qu'est devenu le DHJ".