Arrouchi s’entretient avec l’ambassadeur US auprès de l’UA et représentante permanente auprès de la CEA-ONU

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, s’est entretenu, lundi au siège de la Résidence de la Mission du Royaume à Addis-Abeba, avec l’ambassadrice US auprès de l’UA et représentante permanente auprès de la CEA-ONU, Stepahnie S. Sullivan.



Cet échange fructueux a été l’occasion d’évoquer les moyens permettant une meilleure coordination entre les deux pays concernant les questions d'intérêt commun, apprend-on auprès de la Mission permanente du Royaume à l’UA et la CEA-ONU.



Les deux diplomates ont également abordé les questions liées au processus de développement du continent africain, ajoute-t-on de même source.