Arrivée de l’EN U 20 à Tunis

La délégation nationale U20 a attérit dimanche à l’aéroport international de Carthage à Tunis en prévision au tournoi de l’Union Nord Africaine de Football, qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue du 15 au 27 décembre 2020. Les Lionceaux de l’Atlas entameront ces éliminatoires en affrontant la sélection algérienne puis tunisienne et libyenne. La sélection nationale clôturera son parcours qualificatif face à la sélection égyptienne. Les sélections classées première et deuxième seront qualifiées pour la phase finale de la CAN U20 qui sera organisée en Mauritanie en l’an 2021.