Arrestation de plusieurs personnes impliquées dans des actes de hooliganisme

Plusieurs personnes impliquées dans des actes de hooliganisme ayant éclaté entre des "supporters" du Raja et du Wydad de Casablanca, après le derby qui a opposé dimanche les deux clubs au Complexe sportif Mohammed V, ont été interpelées parles autorités sécuritaires compétentes, apprend-on auprès des autorités locales de la wilaya de Casablanca-Settat. "Après le match entre le Raja et le Wydad de Casablanca au Complexe Mohammed V, des soi-disant supporters des deux clubsse sont affrontés via desjets de pierres à proximité du stade et au niveau de certaines artères de la préfecture d'arrondissement Hay-Hassani, blessant légèrement deux éléments des forces publiques et causant des dégâts matériels à des véhicules des forces publiques et à d'autres privés", indique-t-on. Les forces publiques sont intervenues pour rétablir l'ordre et maîtriser les hooligans, ajoute-t-on de même source,faisant savoir que les autorités sécuritaires compétentes ont procédé à l'interpellation d'un groupe de personnes qui seront soumises à une enquête sous la supervision du parquet compétent, pour leur implication présumée dans ces actes de hooliganisme.