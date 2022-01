Arrestation d' un individu pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d’ une ressortissante étrangère

Les éléments de la préfecture de sûreté d'Agadir ont interpellé, samedi, un individu de 31 ans, sans antécédent judiciaire, pour son implication présumée dans l'homicide volontaire et la tentative d'homicide volontaire ayant visé deux ressortissantes étrangères à Tiznit et à Agadir.



Le suspect a été filmé par une caméra de surveillance d'un commerce au marché municipal de Tiznit, en train d'agresser mortellement une ressortissante étrangère à l'arme blanche, avant de prendre la fuite et d'être arrêté à Agadir où il a également tenté d'agresser physiquement les clients d'un café au niveau de la bande côtière, dont une ressortissante belge qui a été transportée à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Les procédures de pointage effectuées sur les bases de données de la sureté nationale et sur les registres médicaux ont montré que le prévenu a été déjà admis au service de psychiatrie de l'hôpital Hassan I de Tiznit durant un mois, du 25 septembre au 25 octobre 2021, sur ordre de réquisition émis par l'autorité locale, ajoute la même source.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent à l'effet d'élucider les circonstances et les motifs de ces actes criminels, conclut le communiqué.