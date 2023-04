Arrestation à Tanger d'un citoyen marocain portant les nationalités française et tunisienne

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police de Tanger ont procédé mardi à l'arrestation d'un citoyen marocain portant les nationalités française et tunisienne et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises, pour une affaire de séquestration, vol et viol, a-t-on appris d'une source sécuritaire.



L'interpellation du mis en cause, âgé de 24 ans, est intervenue suite à son pointage dans les bases de données de l'Organisation internationale de police criminelle "Interpol", qui a montré qu'il faisait l'objet d'une notice rouge émise sur demande des autorités judiciaires françaises, explique la même source.



Selon les données préliminaires, le prévenu est soupçonné d'avoir fait irruption dans le domicile d'une femme qu'il aurait séquestrée et agressée sexuellement avant de s'emparer de ses effets personnels, précise la même source, ajoutant que les faits se sont déroulés sur le sol français en 2018. Le suspect a été placé en garde à vue, à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'éclaircir les circonstances de cette affaire et d'établir l'ensemble des faits criminels dont il est accusé, indique-t-on.



Selon la même source, l'arrestation du mis en cause s'inscrit dans le cadre des relations de coopération sécuritaire internationale et des efforts consentis par les services de sécurité marocains en vue de poursuivre les personnes recherchées au niveau international pour des affaires liées à la criminalité transfrontalière.