Arrestation à Casablanca d'une personne figurant dans une vidéo en train de menacer un policier

Des policiers relevant de la wilaya de sûreté de Casablanca ont arrêté dans la soirée de vendredi une personne figurant dans une vidéo avec une moto volée et en train de menacer un policier intervenant pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, et ce, à l'appui d'informations précises fournies par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), rapporte un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Le prévenu, 24 ans et fiché pour de nombreux antécédents judiciaires, a été appréhendé en possession d'une moto volée avec violence avant de menacer un agent de la circulation à l'aide d'un outil contondant pour permettre à son complice de prendre la fuite à bord de la moto volée, précise ce communiqué. Les intenses recherches et les investigations menées conjointement par les services de la sûreté nationale et de la DGST ont vite permis d'identifier le principal suspect et de l'arrêter dans une localité rurale dans le voisinage du parc industriel Jorf Lasfar, indique-t-on de même source. Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les circonstances de cette affaire alors que les recherches se poursuivent activement pour arrêter le deuxième suspect, d'ores et déjà identifié, selon la même source.