Armando Martinez Patiño : En plein essor, le football marocain mène une véritable révolution au continent africain

Le football marocain, qui a connu un grand développement lors des dernières années, mène une véritable révolution au continent africain, a affirmé le président du club mexicain de Pachuca, Armando Martinez Patiño.



Le président du club mexicain, au sein duquel évolue l'international marocain Oussama Idrissi, a également souligné que les performances impressionnantes de la sélection marocaine lors de la Coupe du monde du Qatar en 2022 ainsi que les réalisations des équipes marocaines dans plusieurs compétitions témoignent du grand développement que connaît le football marocain à plusieurs niveaux.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, M. Martinez Patiño a relevé que ces progrès reflètent "les efforts déployés au niveau de la formation au sein des clubs et des centres de formation et l'efficience des stratégies de développement du football qui ont porté leurs fruits ces dernières années", saluant le rôle important de l’Académie Mohammed VI de football dans la formation d’une nouvelle génération de joueurs professionnels.



Pour sa part, M. Lebbar a passé en revue les stratégies et chantiers mis en place en vue de développer le football marocain, en application de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant la promotion du sport national.



Le diplomate a noté que ces efforts ont permis de renforcer la confiance des institutions sportives internationales dans la capacité du Maroc à organiser de grandes manifestations sportives continentales et internationales, dont la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.



Le club de Pachuca, septuple champion du Mexique, est basé dans la ville de Pachuca (Etat de Hidalgo). Fondée le 1er novembre 1892, l'équipe mexicaine a remporté la Coupe des champions de la Concacaf à 5 reprises.