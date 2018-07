Ariana Grande et Pete Davidson, deux mois de relation et déjà fiancés

Ariana Grande s'est fiancée à Pete Davidson après seulement quelques semaines de relation. C'est au tour de Nick Jonas de passer à la vitesse supérieure après une relation express.

Nick Jonas et Priyanka Chopra, Miss Monde 2000 et star du cinéma indien, vont se marier. Ils ont commencé à se fréquenter en mai. Le chanteur de 25 ans, ex de Miley Cyrus et de Selena Gomez, et la star de "Quantico" se sont fiancés la semaine passée, le jour de l'anniversaire de Priyanka.

Nick Jonas a fait fermer une boutique Tiffany à New York pour acheter la bague de fiançailles tranquillement.

Une source proche de Nick a confié à quel point il était heureux. "Ses amis et sa famille ne l'ont jamais vu comme ça. Ils sont très excités."

Le 22 juin dernier, Nick a rencontré la mère de sa copine en Inde. A 36 ans, Priyanka est prête à être mère. "Je vis le moment présent mais dans dix ans, je veux absolument avoir des enfants."

Un autre frère Jonas est sur le point de se marier: Joe et Sophie Turner ("Game of Thrones") ont annoncé leurs fiançailles en octobre 2017.

L'annonce des fiançailles de Nick Jonas survient quelques heures après l'overdose de Demi Lovato, sa copine de toujours.