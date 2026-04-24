Arda Güler et Eder Militao forfaits jusqu'à la fin de la saison

Les joueurs du Real Madrid, le Turc Arda Güler et le Brésilien Eder Militao, seront indisponibles jusqu'à la fin de la saison en raison de blessures au biceps fémoral, rapportent jeudi des médias sportifs espagnols.

Selon la même source, les examens médicaux ont révélé une lésion à la jambe droite pour Güler et à la jambe gauche pour Militao. Les deux joueurs se sont blessés lors de la rencontre face au Deportivo Alavés (2-1), disputée mardi pour le compte de la 33e journée de Liga.



Alors que le défenseur brésilien a été contraint de céder sa place en cours de match, l’international turc a poursuivi la rencontre avant de ressentir des douleurs, conduisant le staff médical à lui faire passer des examens complémentaires.



La situation d’Eder Militao suscite des inquiétudes, souligne la presse, évoquant une troisième blessure musculaire cette saison, qui rend incertaine sa participation à la prochaine Coupe du monde. Le joueur venait tout juste de retrouver la compétition après une absence de près de quatre mois.

En revanche, le cas d’Arda Güler apparaît moins préoccupant. Bien qu’il soit forfait pour le reste de la saison, sa récupération devrait s’effectuer dans de bonnes conditions en vue du Mondial.