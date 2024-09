Arbitrage : Le conseil national d'éthique va saisir la LFP après les critiques de Mehdi Benatia

Le Conseil national de l'éthique (CNE) va saisir la commission de discipline de la LFP à la suite des critiques sur l'arbitrage de Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, lors du match contre l'OL, a appris lundi l'AFP auprès de Patrick Anton, son président.



Lors de l'"Olimpico" dimanche soir à Lyon (victoire 3-2 des Marseillais), Benatia a dénoncé l'arbitrage de Benoît Bastien, lui reprochant notamment l'exclusion précoce de Leonardo Balerdi qui a reçu deux cartons jaunes en moins de cinq minutes.



"C'est très grave, moi j'aime dire les choses", a dit le dirigeant au micro du diffuseur DAZN. "Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président (Pablo Longoria) ne peut pas laisser passer, tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire: c'est quand qu'ils vont +nous la faire+, c'est pas possible. Il y a trop de choses douteuses sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match", a-t-il affirmé.

"Nous, on est préoccupés quand on voit que c'est M. Bastien qui va nous arbitrer", a-t-il ajouté.



A la mi-temps, les caméras de DAZN ont également filmé son coup de sang auprès de Benoît Bastien, dans le couloir des vestiaires du Groupama Stadium.

Une attitude qui a conduit la CNE à saisir la commission de discipline de la Ligue, une saisine en cours de rédaction, a précisé Patrick Anton, confirmant une information de L'Equipe.



Par ailleurs, le SAFE, syndicat des arbitres d'élite, a annoncé dans un communiqué qu'il allait lui aussi saisir le CNE après "les attitudes agressives, les propos déplacés ou les publications sur les réseaux" lors des matches de Ligue 1, à Lyon donc, et à Brest.



Eric Roy, l'entraîneur brestois, a tenu des propos véhéments contre Florent Batta, l'arbitre de la rencontre remportée contre Toulouse (2-0).

La commission de discipline de la LFP se réunit chaque mercredi.