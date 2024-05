Arabian Travel Market 2024 : l'ONMT capitalise l'image Maroc

Le Maroc participe à la 31éme édition de l'ATM (Arabian Travel Market) du 6 au 9 mai 2024 à Dubaï, avec quelques 26 co-exposants menés par l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) qui consolide sa présence sur ce marché à fort potentiel.



Le pavillon Maroc a été inauguré par l'Ambassadeur du Maroc auprès des Emirats arabes unis, Ahmed Tazi, et le Directeur Général de l'ONMT, Adel El Fakir, fait savoir l'Office dans un communiqué, précisant que l'ATM 2024, salon phare dédié au voyage et aux événements touristiques au Moyen-Orient, connaît la participation de plus de 2.300 exposants et représentants de plus de 165 pays.



Et d'ajouter que l'objectif pour le Maroc est de consolider ses parts de marché et de renforcer la visibilité de la destination Maroc et son positionnement dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient qui s'inscrivent parmi les marchés à forte valeur ajoutée.



L'enjeu est de développer l'axe de Dubaï qui représente un marché à fort potentiel pour le Maroc et également de mettre en valeur le Maroc comme une destination attractive qui offre un produit diversifié, des enseignes hôtelières mondialement reconnues, une qualité du service, des niches à haute valeur tel que le golf, le MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions / Events), le shopping, la culture entre autres comme segments, indique l'ONMT.



La destination de Casablanca a été mise à l'honneur sur le stand ONMT étant la principale destination pour le marché du fait de son positionnement stratégique en tant que hub aérien et point d'entrée au Maroc. Les professionnels casablancais sont présents en force pour représenter leur région.



L'ONMT a, d'ailleurs, profité de l'occasion de ce salon pour reconduire son partenariat stratégique avec la compagnie Emirates Airlines. Des négociations sont également en cours pour la signature de nouveaux contrats de partenariat avec des opérateurs régionaux notamment WEGO Middle East.



Par ailleurs, l'ATM 2024 permettra aux participants internationaux et locaux d'explorer de nouvelles tendances, possibilités de croissance et d'innovation. Le thème de cette année étant l'innovation et l'entreprenariat.



Ce salon met ainsi en lumière la manière dont les innovateurs améliorent l'expérience client, génèrent des gains d'efficacité et accélèrent les progrès vers un avenir carboneutre pour l'industrie.



Les professionnels marocains présents aux côtés de l'ONMT bénéficieront de cette expertise. MAPB 000000